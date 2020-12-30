Шевченковский районный суд города Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения скандальному застройщику Максиму Микитасю до 16:00, 30 декабря.

Сам Микитась не явился в суд, на что прокуроры потребовали применить процедуру принудительного привода, и подали соответствующее ходатайство, но вместо удовлетворения ходатайства прокуроров суд объявил перерыв в заседании до 16:00, чтобы сторона обвинения предоставила доказательства того, что Микитася уведомили о проведении судебного заседания.

Напомним, что ходатайство о применении меры пресечения в отношении Микитася должно рассматриваться из-за подозрения в заказном похищении и вымогательстве денег от киевского юриста, от которого застройщик требовал 800 тысяч долларов.

Стоит отметить, что Микитась также является фигурантом еще одного дела, где он обвиняется в завладении 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. При этом, в начале декабря Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася из СИЗО, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.