Эффективность китайской вакцины производства Sinovac Biotech, которую Украина получит в максимально короткие сроки и станет первой в стране, еще не доказана.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



В частности, индонезийская государственная фармацевтическая компания "Bio Farma" заявила, что эффективность вакцины против Covid-19, разработанной китайской компанией "Sinovac", пока не может быть доказана.



К тому же отчет третьей фазе, после которой ее могут допустить к вакцинации населения, будет опубликован в январе, хотя в самой компании "Sinovac" заявляли об эффективности 97%.

Также сообщается, что компания "Sinovac" также подписала соглашения о поставках вакцины "CoronaVac" с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром и ведет переговоры с Филиппинами и Малайзией.

Напомним, что Турция получит первую партию китайской вакцины Sinovac от Covid-19 в ближайшие три дня. Власти страны договорились о приобретении 50 млн доз вакцины и ждали первую поставку из 3 млн доз в понедельник. Однако поставку отложили на несколько дней.



Также "Страна" сообщала, что в Бразилии остановили испытания китайской вакцины против Covid-19 после смерти добровольца. Тестирование вакцины Sinovac Biotech Ltd под названием Coronavac было остановлено после трагедии, произошедшей еще 29 октября.

