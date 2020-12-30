Госбюро расследований открыло уголовное производство против и.о. главы САП Максима Грищука. Об этом сообщили "Стране" источники в ГБР.

Производство касается попытки привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица. Речь идет об Олеге Татарове - заместителе главы Офиса президента Украины.

Дело расследуется по статье 372 часть 2 УК Украины.

В середине декабря Грищук подписал подозрение против Татарова.

Дело было открыто по показаниям бывшего застройщика Максима Микитася, который является главным фигурантом дела о махинациях с квартирами "Укрбуда". Производство с 2019 года расследуется НАБУ.

Как уже рассказывала "Страна", Микитася в начале декабря за показания против Татарова отпустили из СИЗО. Замглавы Офиса президента заявляет, что директор НАБУ Артем Сытник мстит ему за критику, которой Татаров подверг работу НАБУ и его лично.

Вчера Микитасю вручили подозрение по делу о похищении человека. И теперь он снова может оказаться в тюрьме.

На данный момент подозрение Татарову разваливается: прокуратура отменила свое ходатайство по мере пресечения заму Ермака - из-за недостатка доказательств. Ранее это дело передали из НАБУ в СБУ.