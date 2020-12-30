Руководитель САП Максим Грищук может скоро получить подозрение по делу Олега Татарова. Кадр из видео

Госбюро расследований открыло уголовное производство против и.о. главы САП Максима Грищука. Об этом сообщили "Стране" источники в ГБР.

Производство касается попытки привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица. Речь идет об Олеге Татарове - заместителе главы Офиса президента Украины. 

Дело расследуется по статье 372 часть 2 УК Украины.

В середине декабря Грищук подписал подозрение против Татарова

Дело было открыто по показаниям бывшего застройщика Максима Микитася, который является главным фигурантом дела о махинациях с квартирами "Укрбуда". Производство с 2019 года расследуется НАБУ. 

Как уже рассказывала "Страна", Микитася в начале декабря за показания против Татарова отпустили из СИЗО. Замглавы Офиса президента заявляет, что директор НАБУ Артем Сытник мстит ему за критику, которой Татаров подверг работу НАБУ и его лично. 

Вчера Микитасю вручили подозрение по делу о похищении человека. И теперь он снова может оказаться в тюрьме. 

На данный момент подозрение Татарову разваливается: прокуратура отменила свое ходатайство по мере пресечения заму Ермака - из-за недостатка доказательств. Ранее это дело передали из НАБУ в СБУ. 

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