Конфуз случился с избранным президентом США 78-летним Джо Байденом. Оговорившись, он случайно назвал Камалу Харрис, которая займет должность вице-президента в его администрации, будущим лидером страны.

Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел во время выступления Байдена в родном городе Уилмингтон в штате Делавэр во вторник, 29 декабря. В своей речи политик коснулся темы кризиса Covid-19 и выразил надежду, что действующий президент США Дональд Трамп обратится к гражданам страны с призывом вакцинироваться от коронавируса.

"Я сделал прививку публично, чтобы пробудить в общественности доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала ее сегодня по той же причине", - сказал Байден. Политик не заметил оговорку и продолжил выступление как ни в чем не бывало.

Ранее "Страна" писала о том, что Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире не той вакциной, что Байден.

Также мы сообщали, что собаки Байдена поздравили американцев с Рождеством.