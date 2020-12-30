В Израиле скончался еще один местный житель, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет.



Об этом сообщает издание Times of Israel.



"Мужчина скончался в Иерусалиме через несколько часов после получения вакцины от коронавируса", - рассказывают в материале, отмечая, что данный случай произошел во вторник, 29 декабря.



При этом врачи утверждают, что у пациента были "хронические, комплексные и сложные" проблемы со здоровьем.



Вызванные на место происшествия медики сначала работали над его реанимацией, а позже доставили в медицинский центр Хадасса на горе Скопус. Со временем именно там врачи и констатировали его смерть.

Не указывается, каким именно препаратом вакцинировался мужчина, в Израиле используют вакцины марок Pfizer и Moderna.



Напомним, что первый подобный случай произошел 28 декабря. Гражданин Израиля скончался от сердечного приступа спустя пару часов после вакцинации от Covid-19. Мужчине было 75 лет.



Также сообщалось, что вакциной Pfizer/BioNTech привился президент Израиля Реувен Ривлин. Отметим, что первыми вакцину получили медицинские сотрудники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти.