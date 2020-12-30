Влиятельному вору в законе Нодари Асояну, по кличке Нодар Руставский, суд Полтавской области на днях отказал в политическом убежище.

"Страна" выяснила, кто такой Нодар Асоян и почему он пытается остаться в Украине.

47-летний вор в законе Нодар Асоян в последний раз засветился в 2019 году, в скандале с избиением другого вора в законе – Андрея Недзельского, по кличке Неделя.

Вор Неделя был жестоко избит в гостинице, на свадьбе у одного из криминальных авторитетов Киева. По неписаным воровским законам, избиение вора - это тягчайшее оскорбление человека, который носит этот титул. Отомстить можно лишь одним способом - убив, или искалечив до полусмерти обидчика. Причины избиения – давний конфликт, из-за сфер влияния между днепровским воровским кланом и кланом смотрящего по Украине вора Недели. Также избиение вора влечет за собой "непризнание" его вором другими "законниками".

Впрочем, сам Андрей Недзельский передал через своих представителей "Стране", вскоре после избиения, о том, что он будет отомщен. И что он не считает себя "раскоронованным", то есть лишенным титула.

Вор Нодар Асоян давно сотрудничает и дружит с днепровским кланом воров, и претендует на роль смотрящего по Центральной и Западной Украине. В Украине Нодар Руставский бывал много раз, здесь под его контролем работает целая сеть "гастролеров" - квартирных воров и автоугонщиков из Грузии.

До 2014 года Нодар Асоян в основном действовал в России. Однако, с принятием "антиворовского" закона в РФ, там началось масштабное полицейское давление на лидеров организованной преступности. Поэтому многие из воров, в том числе и Асоян, подались в Украину. В 2014 году его выдворили из нашей страны в первый раз, задержав прямо в аэропорту Борисполь. Однако вскоре он вновь приехал в Украину и остался, получив вид на жительство. Во второй раз вора попытались экстрадировать в 2019 году, задержав в киевском ресторане.

Но выдворить в 2019 году Асояна не получилось - вор подал в суд с просьбой предоставить ему политическое убежище, дескать, в РФ его преследуют власти за волонтерскую помощь украинской армии, воюющей на Донбассе. Однако полицию и Миграционную службу волонтерство вора не убедило и в декабре 2020 года суд признал его пребывание в Украине невозможным.

Стоит отметить, что сам факт подачи вором в законе заявления в суд беспрецедентный. По тем же неписаным воровским законам, коронованный вор не должен каким-либо образом сотрудничать с властями или просить у них помощи в решении своих вопросов.

Таким образом у врага Нодара Асояна – Андрея Недзельского появляется аргумент против него, мол, Асоян, обратившись в суд, фактически попросил власти ему помочь. И тем самым нарушил воровские законы.

Впрочем, источники "Страны" в криминальном мире уточнили, что последние годы многие старые воровские законы утратили силу.

"Раньше ворам нельзя было заводить семью, жить в роскоши. Вором нельзя было стать без нескольких сроков в тюрьме. Нельзя было обращаться в суд. Все эти понятия давно не выполняются. Воры Неделя и Умка не сидели в наших тюрьмах. Покойный вор Полтава (Владимир Дрибный – Ред.) через суд вернул отжатый ментами общак. Почти все воры общаются напрямую с ментами и чиновниками, живут в виллах, имеют семьи и детей. Но это не мешает им носить воровские короны", - говорит источник "Страны".

Напомним, в прошлом году Украине обсуждали планы ввести уголовную ответственность для носителей титула "вор в законе".

Также "Страна" подробно разбиралась, как воры и администрация делят контроль над украинскими тюрьмами.