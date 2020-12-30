В среду, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, где глава государства и встретит Новый год в резиденции в селе Гута.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В течение рабочей поездки Зеленский планирует встретиться с административно-хозяйственным активом региона и заслушать доклад главы Ивано-Франковской областной государственной администрации, Андрея Бойчука.

Напомним, что Владимир Зеленский уже второй год подряд будет встречать Новый год в резиденции "Синегора", Ивано-Франковской области. В прошлый раз к нему присоединись Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Также сообщалось, что в декабре глава государства посетил с рабочим визитом Запорожскую область. В ходе поездки он поучаствовал в открытии нового моста и ознакомился с ходом программы "Большая стройка".





