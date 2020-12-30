Интернет облетел снимок, на котором одетые в защитные костюмы обессиленные медики спят прямо на полу возле кровати подключенного к аппарату ИВЛ больного Covid-19. Оказалось, что фото сделано в России - в коронавирусном отделении в Сосновом бору Ленинградской области. На него попали трое медиков из ночной смены, которые прилегли на пол после того, как помогли больной Covid-19 пациентке преодолеть приступ панической атаки.

Об этом пишет "Газета.Ru".

Один из героев фото - медик-студент Расуль - рассказал, что та ночная смена для всех троих оказалась незапланированной. До этого они уже отработали полный день.

"Так получилось, что пациентку охватила паническая атака, это можно сравнить с утоплением, когда человек подсознательно пытается ухватиться за какие-то предметы, барахтается. Она думала, что кислородная маска мешает дышать, отрывала ее и катетеры. За ней нужно было следить. В два часа ночи в рабочей беседе нам написали, что нужна помощь", - рассказал Расуль.

По его словам, он и его коллеги не спали на полу, а просто прилегли, вымотавшись физически и морально. Но пациентку им удалось успокоить. Оставалось ждать утра и следить за состоянием женщины, контролируя монитор, маску и пульс пациентки.

"Мы под утро прилегли на холодный пол, потные в этих костюмах, которые не дышат, чтобы как-то ощутить прохладу, чтобы хоть как-то отдохнуть", - говорит медик.

Расуль уточнил, что после работы в ночь ему снова пришлось выйти на смену днем, поэтому отдохнуть получилось только к вечеру. Медик добавил, что пациентке, которую они "охраняли", стало лучше.

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