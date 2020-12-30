В среду, 30 декабря, правительство Ирана, которое ранее отозвало выплаты семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, в итоге решило выделить 150 тысяч долларов для родственников погибших пассажиров Boeing 737.

Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Деньги буду выплачены семьям погибших в ближайшее время, независимо о гендера, расовой принадлежности или национальности.

Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 упал после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, в результате погибли 176 человек. В Иране заявляли, что самолет МАУ был сбит ракетой из-за человеческой ошибки.

Также сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности судится с Ираном, потому что Тегеран так и не выполнил данных обещаний, в частности не предоставит технический отчет об авиакатастрофе.