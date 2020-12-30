Украина получит 1,8 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса, производства Sinovac Biotech, в максимально короткие сроки. Первая партия в количестве 700 000 доз поставят в нашу страну в течение 30 дней после официальной регистрации. Поставка будет осуществляться отдельно от программы в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента в среду, 30 декабря.

Переговоры о поставках Министерство здравоохранения вело с сентября текущего года. Договор о поставке на территорию Украины подписан с отечественным фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальным подтверждением компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в нашей стране. В нем речь идет о закупке 1,8 доз по цене 504 гривен за штуку.

Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech от Covid-19 в количестве 50 млн доз уже приняла Турция.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, III фазу клинических испытаний было проведено в Индонезии (1 600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1 325 пациентов, эффективность 91%). Сейчас завершается III фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021.

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 000 доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Такая поставка будет осуществляться отдельно от программы COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 млн доз вакцины бесплатно.

На новость о получении Украиной 1,8 миллионов доз китайской вакцины отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"По условиям контракта Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации в Китае. И, судя по всему, именно эта вакцина, а не одна из западных, и будет первой вакциной, которую получат украинцы.

Интересно теперь узнать какой будет реакция американского посольства. И, судя по всему, именно эта вакцина, а не одна из западных, и будет первой вакциной, которую получат украинцы. Интересно теперь узнать какой будет реакция американского посольства", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что первые вакцины от коронавируса по программе COVAX появятся в Украине в марте.

Также рассказывали, что Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от Covid-19, кроме России.