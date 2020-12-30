В русскоязычной "Википедии" пользователям предлагают использовать словосочетание "на Украине" вместо "в Украине", при этом сохранить правку, если это правило не соблюдается, нельзя.

В случае, если пользователь пытается сохранить правку, в которой содержится словосочетание "в Украине", он получает уведомление, что сделать это невозможно.

"Ваша правка не может быть сохранена, поскольку замена словосочетания "на Украине" на словосочетание "в Украине" в статьях "Википедии" признана неконструктивной. На сегодняшний день в сообществе в результате многочисленных обсуждений сложился консенсус о том, что в статьях "Википедии" принято писать "на Украине"... Поэтому использование словосочетания "в Украине" допустимо только в ряде исключений, например, при цитировании", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что нужно говорить "в Украине", а не "на Украине".

Также мы писали о том, что в ООН объяснили, почему правильно использовать конструкцию "на Украине".