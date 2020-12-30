Министерство инфраструктуры планирует объявить конкурсы на передачу в концессию железнодорожных вокзалов в Киеве и Виннице, также начнется подготовка к концессии вокзалов во Львове и Одессе.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий по итогам совещания по оценке рынка в рамках пилотного проекта концессии пассажирских вокзалов.

"Тестирование интереса международных и локальных инвесторов в соответствии с различными сценариями группировки транзакции пилотных вокзалов важно для принятия дальнейших решений по следующим шагам проекта, в частности написания концептуальной записки и ТЭО.

Министерство инфраструктуры ожидает плодотворное сотрудничество с инвесторами, которые заинтересованы в развитии современной железнодорожной инфраструктуры и реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в Украине", - рассказал Криклий.

По словам министра, по итогам мероприятия Мининфраструктуры поддержало дальнейшие действия по концессии железнодорожных вокзалов и необходимость группировки соответствующих объектов.

"Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт по управлению вокзалами и готовы инвестировать. Так же как и локальных инвесторов.

Преимущества получат все стейкхолдеры:

государство и местные органы власти - дополнительные рабочие места и налоги, концессионные платежи;

"Укрзализныця" - уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры;

инвестор - прибыль;

потребители - качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт", - заявил министр инфраструктуры.

Напомним, в середине октября 2019 года Мининфраструктуры согласовало перечень из семи железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию, в частности речь шла о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

Также мы писали, что до конца года четыре украинских аэропорта планируют передать в концессию.