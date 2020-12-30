В Москве ответили на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Крыме. В МИД России угрозы Кулебы сделать тему Крыма "адской" для РФ считают необоснованными попытками выслужиться на антироссийской теме.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Подобные заявления из уст киевских политиков - не более чем самовнушение, что они на что-то способны, а по факту они останутся у разбитого корыта. Кулеба подобными высказываниями разрушает Украину и никак не может понять, что для его страны самое главное – хорошие и добрые отношения с Россией", - цитирует издание члена комитета РФ по международным делам Сергей Цекова.

В то же время депутат государственной Думы Росии от крымского региона Михаил Шеремет считает, что "Крым вернулся в Россию навсегда и обратного хода нет" и власти Украины нужно это уяснить.

На заявление Кулебы по поводу Крыма также отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Заявление из преисподней", - написала она на своей странице в соцсети, процитировав один из заголовков СМИ с высказыванием главы украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Дмитрий Кулеба пригрозил инициировать ужесточение международных санкций против РФ по вопросам Крыма. Он также рассказал, что "Крымскую платформу" уже готовы поддержать ряд стран, но каких именно, не уточнил.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем "Крымская платформа" (межфракционное депутатское объединение, которое призвано поддержать международное внимание к ситуации с аннексированным полуостровом) нужна Киеву и как это может повлиять на отношения Украины и Европы.