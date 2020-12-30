Сегодня глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, отстраненный накануне от должности указом прещидента Владимира Зеленского, находится на своем рабочем месте и продолжает исполнять обязанности. Об этом "Стране" сообщил источник в КСУ.

По его словам, этому предшествовала интересная история. По данным собеседника, сегодня утром охране КСУ поступило указание из Офиса президента не впускать Тупицкого в здание. При этом на усиление были направлены дополнительные сотрудники Управления госохраны.

Но в КСУ нашли выход из ситуации - на Тупицкого сделал заказ (то есть заказал пропуск как на посетителя) руководитель секретариата суда. По этому пропуску Тупицкий и вошел в здание.

Напомним, во вторник, 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

"Страна" приводила мнение правоведа, согласно которому такие действия президента незаконны.