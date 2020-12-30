В США сделавший прививку от коронавируса медик заразился Covid-19. Ему вводили вакцину от Pfizer, эффективность которой, по данным компании, достигает 95%.

Об этом сообщает ABC.

Речь идет о 45-летнем Мэттью Вю, который работает медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц.

18 декабря ему ввели вакцину от коронавируса, но уже 24-го числа у него появились первые симптомы Covid-19: озноб, ломота и слабость. Спустя его два дня Мэттью решил сделать тест на коронавирус - он оказался положительным.

Напомним, 24 декабря в США впервые госпитализировали человека после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer.

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