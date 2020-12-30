Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может подать иск против Ирана по делу о сбитом самолете Международных авиалиний Украины в международный суд. Для этого должны быть исчерпаны все возможности урегулирования конфликта напрямую с Ираном и поддержка других стран жертв катастрофы.

Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".

"Мы можем перейти к фазе судебного разбирательства, только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны", - сказал министр.

По словам Кулебы, Тегеран так и не выполнил ранее данных обещаний. "Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе и не смогли продвинуться в переговорах", - добавил он.

В то же время он сказал, что в процессе переговоров с Ираном Украина не действует сама. "Мы являемся лидером команды пострадавших стран и выступаем от их имени. Поэтому это должно быть наше общее решение", - заявил Кулеба.

Напомним, "Боинг 737" МАУ, следовавший в Киев, разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января, в результате чего погибли все 176 человек на борту, большая часть из них - граждане Ирана и Канады.

Сегодня стало известно, что иранская сторона завершила расследование крушения украинского самолета.

Также в Иране ранее заявляли, что самолет МАУ был сбит ракетой из-за человеческой ошибки. Об этом говорится в отчете о расследовании крушения лайнера.