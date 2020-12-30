Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство, тогда уехавшие из страны граждане смогут поддерживать связь с родиной. Но двойного гражданства с Россией у Украины быть не может.

Об этом глава МИД заявил в интервью ТСН.

"Когда работал послом при Совете Европы, я встретился с одним украинцем, у него очень респектабельная работа, уважаемый человек, уже десять лет во Франции. И он мне говорит: я гражданин Украины, но никому не говорите, у меня уже есть французский паспорт. Я говорю: ну, бывает… Он говорит: я вас очень прошу, сделайте что-то, чтобы я не был вынужден отказываться от украинского паспорта", - рассказал министр.

По мнению Кулебы, двойное гражданство поможет Украине поддерживать ментальную и юридическую связь с украинцами, которые уехали жить в другие страны. Также двойное гражданство может помочь сохранить в мире украинскую идентичность и не потерять потенциал уехавших граждан для страны. Однако вопрос о двойном гражданстве с РФ, как заявил министр, - "табу, закрытая тема".

"Безусловно должны быть серьезные фильтры для получения двойного гражданства, чтобы нельзя было этим манипулировать, чтобы все было четко урегулировано", - добавил глава МИД.

Напомним, в мае Верховная Рада Украины сняла с повестки президентский законопроект о двойном гражданстве в Украине.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем Владимир Зеленский предлагал на голосование закон о двойном гражданстве и не связан ли он с российскими паспортами в аннексированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.