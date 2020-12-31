В связи с локдауном у многих украинцев возникли финансовые проблемы. Даже те заемщики, которые всегда выплачивали долги вовремя, сейчас испытывают с закрытием кредитов большие трудности.

Как можно отсрочить выплату по кредиту без ущерба для кредитной истории? Финансовый портал Finance.ua поделился информацией о том, какой из способов лучше использовать перед оформлением кредита онлайн и кредита наличными.

Пролонгация

Пролонгация – это одна из услуг финансовых организаций, которая позволяет продлить действие кредита без штрафных санкций. При этом сохраняется начисление процентов на каждый день продленного кредита по прежней процентной ставке. Получается такой себе грейс-период, но с процентами.

Чаще всего пролонгацию предлагают в микрофинансовых организациях: они обычно выдают кредиты на очень короткий срок (в среднем на месяц), и клиенты не успевают выплатить долг вовремя.

Принцип работы пролонгации зависит от учреждения, которое данную услугу предлагает. В основном, микрофинансовые организации продлевают срок действия кредита на такой же период, не увеличивая при этом процентную ставку. Иногда кредитор предлагает всем заемщикам фиксированные условия – например, пролонгация кредитного договора на 30 дней вне зависимости от того, на сколько дней был оформлен кредит. Не больше, не меньше.

Рефинансирование

Рефинансирование – это кредит, который выдают на погашение предыдущего займа, чаще всего с гораздо меньшими процентами. К рефинансированию прибегают при изменении рыночных условий, на фоне которых снижаются ставки по кредитам.

Рефинансирование микрозаймов проводят довольно редко – сумма долга по микрокредиту слишком маленькая, а информация о платежеспособности клиента ограничена.

Но, в последнее время, в связи с кризисом, услуга начала набирать популярность и предлагаться в разных финансовых организациях – от банков до МФО.

Реструктуризация

Реструктуризация – это изменение непосредственно самого кредитного договора. В этом случае кредитор может, например, понизить процентную ставку, увеличить срок действия договора и т.д.

Чаще всего к реструктуризации прибегают в очень серьезных случаях: например, когда оба члена семьи потеряли работу в связи с определенными обстоятельствами (например, из-за локдауна), после смерти кормильца семьи или в связи с серьезным заболеванием. Такую услугу используют как способ уменьшить кредитную нагрузку путем изменения условий действующего кредитного договора.