На прошлой неделе появилось сообщение миссии ОБСЕ об отсутствии танков и артиллерии ВСУ в специальных местах, предназначенных для размещения отведенной (по соглашению о перемирии) от линии фронта военной техники.

22 декабря наблюдатели отчитались, что из места отведения исчезло огромное количество техники ВСУ - 14 самоходных гаубиц и 93 танков Т-64.

Источники "Страны" в ВСУ говорят, что "исчезнувшую" боевую технику переместили в так называемой зону быстрого реагирования – на расстоянии получаса езды до передовой.

"Никто не хочет, что б его застали врасплох. На каждом участке фронта есть тяжелая техника, входящая в группы быстрого реагирования. Это сделано на случай, если противник внезапно начнет боевые действия. Это сделано с ведома командования и штаба ООС, но об этом вслух не говорят. Официально, для ОБСЕ, эти танки и гаубицы находятся в тылу, на ремонте", - рассказал "Стране" один из офицеров штаба ООС, добавив, мол, ситуация "зеркальная".

В "ДНР/ЛНР" также держат танки и артиллерию вблизи от позиций.

Тяжелая боевая техника ВСУ действительно часто находится в непосредственной близости от передовых позиций – автор материала во время командировок в ООС лично видел танки и пушки на многих участках фронта.

Технику тщательно маскируют и строго следят, что бы она не попала в кадр фотоаппарата – ее для посторонних как бы нет. Чаще всего в непосредственной близости от позиций стоит по два – три танка. Артиллерию располагают и маскируют на расстоянии в 5-10 километров от линии фронта.

Ранее "Страна" писала, что на Донбассе к 20-м числам декабря стало фиксироваться в пять раз больше обстрелов, чем неделей ранее, и разбиралась, почему на Донбассе снова началось обострение боев.