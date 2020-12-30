Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, большинство украинцев отдали бы свой голос за действующего главу государства Владимира Зеленского (27% среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании и определился с голосом).

Во второй тур с ним вышел бы Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом статистики с 17 по 23 декабря.

При этом социологи провели опрос сразу по двум спискам кандидатов с некоторыми отличиями.

В первом варианте за Зеленского отдали бы свои голоса 27% респондентов, которые определились со своим выбором. Во второй тур с ним вышел бы Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), он набрал 14,7% голосов респондентов.

Петра Порошенко ("Евросолидарность) поддержали 13,7% участников опроса.

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) оказался на четвертом месте, набрав 8,7%.

Далее в рейтинге разместились Юлия Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Владимир Гройсман ( 5,5%), Сергей Притула ("Голос", 4,1% ) и Дмитрий Разумков (3,4%), за Виталия Кличко 2,2%.

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Второй список отличался от первого тем, что в нем не было Медведчука (который, как и Бойко, представляет "Оппоплатформу" - Ред.) и Разумкова (из пропрезидентской фракции "Слуга народа" - Ред.), но был Игорь Смешко ("Сила и честь").

В этом случае на первом месте все также был Зеленский примерно с тем же числом голосов (27,7%), а вот Бойко еще более уверенно выходит во второй тур имея 20,8%.

На третьем месте (но уже с большим отрывом и без каких-либо шансов выйти во второй тур) идет Порошенко (14,2%). Далее Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%).

Отметим, что рейтинг Зеленского за полгода значительно снизился. В мае 2020 года его готовы были поддержать 39,9% среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании и определился с голосом. А в апреле за него в первом туре готовы были голосовать 42,6% украинцев.

При этом в декабре 2020 года за Зеленского готово проголосовать меньшее количество украинцев, чем поддержало его в первом туре в 2019 году, когда он набрал 30,24%.

Также мы писали, что в декабре, по данным социологов, "Оппоплатформа" опередила "слуг" на 5% и заняла первое место в рейтинге партий.