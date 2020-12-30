В новогоднюю ночь, а также 31 декабря и 1 января в большинстве регионов Украины будет по-настоящему весенняя погода. Циклон в последний день уходящего года принесет осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Средняя температура днем 31 декабря и 1 января в Украине будет +4+10 градусов. Теплее всего на Новый год будет в южных регионах страны, температура воздуха в некоторых областях поднимется до +12. Но, несмотря на теплую погоду, будет довольно ветрено.

Немного прохладнее будет в восточной части Украины, ночью температура будет колебаться от 0 до -3, но днем потеплеет до+1+4 градусов. Осадков в этих областях не ожидается.

В Западных областях страны 31 декабря пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины значительных осадков в этот день не ожидается. Однако в новогоднюю ночь и 1 января дожди будут в других регионах, исключением станут восточные области. В Днепропетровскую и Запорожскую область осадки придут только вечером первого января.

В Киеве 31 декабря не прогнозируют осадков, но под утро 1 января может пойти дождь. Температура днем в столице будет +%+7 градусов, а ночью +6.

"Итак, Новый год будем встречать чириканием воробьев, веселыми лужами, туманом, дробью дождя в окно и настоящим атлантическим влажным теплом. Прохладнее будет только на Западе и Востоке Украины - Восток и Запад вместе заходят в Новый год. Вот и главное пожелание на Новый год - чтобы все мы, украинцы, были вместе, чтобы стало "как роса на солнце", и чтобы нас не уменьшалось, а увеличивалось", - пожелала Диденко.

Напомним, "Страна" собрала пять главных советов, как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось.

Также сообщалось, что более 80% украинцев встретят Новый год дома, а более 2 % - решили вообще не отмечать праздник.