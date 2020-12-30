Крупнейший порносайт мира Pornhub пережил не самый лучший свой год.

После того, как разгорелся скандал относительно происхождения его контента, международные платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub, после чего с ресурса удалили больше половины видео.

Фишка ресурса - он платит пользователям за просмотры их авторских видео.

Петицию о закрытии Pornhub подписали уже более двух миллионов человек. Ее авторы требуют не только блокировать крупнейший порносайт, но и начать расследования в США и Канаде против его руководства.

Разбирались, что случилось с Pornhub в 2020 году.

Петиция и запреты

В феврале активисты, выступающие за запрет Pornhub, создали петицию. Кроме блокировки сайта они требуют начать расследования в США и Канаде против руководства сервиса.

В качестве аргумента авторы петиции привели истории минимум трех реальных девушек, которые рассказали, что пережили насилие и под принуждением занялись сексом на камеру. Все они были несовершеннолетними, но ролики с ними попали на "Порнхаб".

К концу 2020 года петицию подписали уже более двух миллионов человек. Она адресована Министерству юстиции США, ФБР и еще 13 структурам и политикам. Однако ответ о том, будет ли начало расследование, дали только в палате общин Канады - 20 членов парламента настаивают на закрытии сервиса.

В этом году сайт заблокировали в Таиланде. Причем там даже прошла акция протеста, организаторы которой заявили, что блокировка источника контента для взрослых несправедлива и лишает человека права выбора. Таиланд входил в первую двадцатку стран по количеству пользователей Pornhub.

Ранее Pornhub запретили в Малайзии, Бангладеш, Южной Корее, Китае, Египте, Индии, Судане, Пакистане, Непале, Туркменистане. Доступ к онлайн-порно вообще запрещен в Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии, Шри-Ланке, Йемене, Катаре, Северной Корее.

Скандальная статья в The New York Times

В декабре 2020 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что PornHub монетизирует видеоролики с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Также на сайте есть украденные записи и видео с так называемой "порноместью".

Дело в том, что с момента запуска платформы в 2007 году, любой мог создать учетную запись на Pornhub и загружать любое видео. При этом сервис позволяет скачивать видео с сайта, то есть его могли распространить до удаления с Pornhub.

Автор статьи, журналист и лауреат двух Пулитцеровских премий Николас Кристоф, рассказал истории подростков, чьи видео попали на сервис без их согласия, а также о том, что сайт отказывается признавать, что зарабатывает на насилии.

Кристоф рассказал, что по запросам "girls under18" (девочки до 18) можно найти сотни тысяч видео и на многих из них есть жертвы насилия.

Журналист приводит пример, когда женщина нашла на Pornhub 58 видео со своей 15-летней дочерью, которая бесследно исчезла. Еще в одном случае на сайте были опубликовали кадры сексуального насилия над 14-летней жительницей Калифорнии. Ее узнал одноклассникb. Виновных в итоге наказали, но Pornhub не привлекли к ответственности за распространение подобных видео.

Еще один похожий случай произошел с 14-летней жительницей Великобритании. В ответ на жалобы родителей на корпорацию MindGeek, владеющую Pornhub, руководство порносайта отделалось отпиской, что MindGeek еще не владела Pornhub на момент публикации ролика.

Николас Кристоф приводит в пример истории, которые ему рассказали жертвы PornHub. В одном случае бойфренд обнародовал эротические видео, которые ему присылала его девушка в личной переписке. В другом случае девушка не знала о скрытой камере. По мнению журналиста, ни власти, ни Pornhub ничего не делали для решения проблемы.

Pornhub отверг обвинения, заявив, что сайт "категорически против материалов с сексуальным насилием над детьми" и что у него есть обширная команда модераторов, отслеживающих размещенный на сайте контент.

Pornhub - лишь часть порнокорпорации MindGeek, владеющей Brazzers, Mofos, Twistys, YouPorn. Ее обвиняют в непрозрачном финансировании. В этом году издание Financial Times впервые сообщило имя главного бенефициара PornHub. Это американский бизнесмен Бернард Бергемар. Он владеет PornHub через сложную сеть дочерних компаний.

Издание, со ссылкой на источники, утверждает, что личность владельца известна лишь нескольким членам правления компании MindGeek, владеющей PornHub и другими сайтами для взрослых.

До этого в качестве руководителей компании упоминались Ферас Антун и Дэвид Тасилло. В 2013 году они выкупили онлайн-ресурсы у их основателя Фабиана Тилльмана и объединили в MindGeek.

Санкции от Mastercard и Visa

После публикации The New York Times и шквала критики, который за ней последовал, международные платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub.

Компания Mastercard сообщила, что провела расследование и обнаружила доказательства "незаконного контента" о котором говорилось в статье NYT.

"Наше расследование, проведенное за последние несколько дней, подтвердило нарушения наших стандартов. В результате в соответствии с нашей политикой мы проинструктировали финансовые учреждения, которые подключают сайт к нашей сети, прекратить прием платежей. Кроме того, мы продолжаем расследование о потенциально незаконном контенте на других веб-сайтах, чтобы принять соответствующие меры", - заявили в компании.

Представитель Visa выступил с похожим заявлением: "Учитывая обвинения в незаконной деятельности, Visa приостанавливает операции с Pornhub до завершения нашего текущего расследования".

В 2019 году аналогичный шаг предприняла и PayPal.

После этого с Pornhub начали удалять все видео, которые не были созданы контент-партнерами или участниками модельной программы. За день до "чистки", 13 декабря, на сайте числилось около 13,5 млн роликов. Утром 14 декабря их оставалось около 4,7 млн.

В компании заявили, что видео будут удалены до начала их проверки, которую планируют начать уже в 2021 году.

Также после санкций MasterCard и Visa в PornHub заявили, что отказываются от приема реальных денег в качестве оплаты за премиум-аккаунт и будут работать только с криптовалютой.

Новый конкурент

Тем временем растет популярность конкурента - платформы Onlyfans. Изначально сервис создавался, как место, где можно поддерживать регулярными донатами таланты со всего мира. Но так вышло, что продажа своих откровенных фото и видео стала главным интересом подписчиков и зарегистрированных пользователей.

На продаже "нюдсов" могут зарабатывать все, кто захочет и кто имеет для этого выгодные внешние данные. Фотографии видны только фанам, которые подписались на тот или иной аккаунт (это главное отличие от PornHub, который является только агрегатором видеороликов). Отсюда и название сервиса.

На площадку постепенно перебрались порнозвезды, тем более, что съемки из-за пандемии приостановились. Например, Райли Рид, Адриана Чечик, Рэйчел Старр.

При этом к Onlyfans тоже остается масса вопросов - и массовые пиратские сливы, и непрозрачная финансовая история. Создатели скрывают информацию о себе и не дают интервью.

Как пишут СМИ, все, что известно, что во главе Onlyfans стоит миллиардер родом из Одессы - Леонид Радвинский по прозвищу "Лео".

Как сообщал ресурс "База", 38-летний украинский еврей из Одессы - натурализированный американец, в Штатах живет с 6 лет. По профессии - программист.

Сейчас это самый влиятельный человек в порно на данный момент. Утверждается, что именно благодаря ему интернет сейчас выглядит так, как мы привыкли: с кучей спама, фишинговыми письмами, бесконечными переадресациями, мусорной рекламой порнографии и вебкам-сервисами.

Радвинский никогда не дает интервью и вычищает информацию о себе в публичных источниках, поэтому его биография полна белых пятен. Его считают родоначальником порно с "неформальными" девушками - с пирсингом, татуировками и прочими деталями образа.

Радвинский в центре

Интересно, что второй управляющий OnlyFans - выходец из России и тоже еврей Александр Гойхман (на фото слева).