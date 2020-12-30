Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров прокомментировал решение суда, который удовлетворил отзыв ходатайства прокуроров об избрании ему меры пресечения.

"Я за то, чтобы в открытом судебном процессе рассматривалось данное уголовное производство. Я открыт перед прессой и активистами, которые собрались здесь под зданием суда",- заявил Татаров.

Во время того, как Татаров комментировал решение суда СМИ, протестующие под судом зажгли файеры и начали скандировать "Ганьба" и "Стоп Татаров".

"Я думаю, что в других процессах мы будем двигаться и доводить то, что ничего не было: никакого преступления, ни события, о том, что это все выдуманная история", - говорил в это время Татаров, комментируя обвинения НАБУ в его адрес.

Также Олег Татаров отказался комментировать обвинения со стороны скандального застройщика Максима Микитася.

"Не хочу комментировать заявления Максима Микитася, мы все видим его действия после того, как его выпустили из СИЗО. Могу точно заявить, что я не имею отношения к обвинениям которые звучат со стороны этого человека", - заявил Татаров.

Напомним, НАБУ начало расследовать против Татарова уголовное дело.

Оно касается возможной причастности замглавы Офиса президента к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

После чего Офис генпрокурора передал полномочия вести досудебное расследование от Национального антикоррупционного бюро к Службе безопасности Украины.