Президент Украины Владимир Зеленский, который разочаровал Кремль отсутствием стремления наладить отношения с Россией, остался без новогоднего поздравления от российского лидера Владимира Путина.

Перечень поздравлений первых глав государств от Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Глава Украины Владимир Зеленский в нем отсутствует.

Поздравления, в частности, получили лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии и другие. В списке также значатся Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II и премьер Борис Джонсон.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский записывает новогоднее поздравление сразу в четырех локациях.

Также мы сообщали, что Зеленский отметит Новый год с Ермаком и Шефиром в Карпатах.