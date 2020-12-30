Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который считает российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием Москвы против Киева, рассказал о планах усилить международные санкции против РФ по вопросу аннексированного Крыма.

Об этом глава МИД заявил во время интервью ТСН.

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициатив", - сказал Кулеба.

Также он отметил, что поддержка "Крымской платформы" это вопрос не только политического, но и нравственного выбора для других стран. Министр анонсировал, что ряд стран поддерживают "Крымскую платформу" и готовы участвовать в саммите по этому поводу, но назвать, какие именно это страны, отказался.

"Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели", - добавил министр.

Напомним, "Крымская платформа" - это межфракционное депутатское объединение, которое призвано поддержать международное внимание к ситуации с аннексированным полуостровом.

Для чего она на самом деле нужна Киеву, и как это может ухудшить отношения Украины и Европы подробно разбиралась "Страна".

Также мы писали, что Кулеба пригрозил найти международную компанию, которая будет опреснять воду для Крыма и помешать реализовать проект.