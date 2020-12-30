В Украине сокращается количество занятых коек для пациентов, больных Covid-19. По состоянию на среду, 30 декабря, в среднем по стране заполнено 38,4% из них.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Министерства здравоохранения в среду, 30 декабря.

Ковид-койки более чем наполовину заняты лишь в одной области - Николаевской. Там заполнены 60% мест.

Всего в украинских больницах подготовлено 64 899 мест для пациентов с коронавирусом. В среднем заняты 38,3% коек, в Киеве - 46,8%.

Напомним, тремя днями ранее в Украине были заполнены 38,4% от общего количества больничных коек. Больше половины кроватей были заняты в Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%) областях.

Также мы сообщали, сколько в Украине свободных коек с кислородом для пациентов с Covid-19.