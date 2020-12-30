Всего в Украине выделено 64 899 больничных мест для зараженных коронавирусом. Фото: commons.wikimedia.org

В Украине сокращается количество занятых коек для пациентов, больных Covid-19. По состоянию на среду, 30 декабря, в среднем по стране заполнено 38,4% из них. 

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Министерства здравоохранения в среду, 30 декабря.

Ковид-койки более чем наполовину заняты лишь в одной области - Николаевской. Там заполнены 60% мест.

Всего в украинских больницах подготовлено 64 899 мест для пациентов с коронавирусом. В среднем заняты 38,3% коек, в Киеве - 46,8%.

Минздрав показал, сколько есть свободных больничных коек для больных Covid-19. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, тремя днями ранее в Украине были заполнены 38,4% от общего количества больничных коек. Больше половины кроватей были заняты в Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%) областях.

Также мы сообщали, сколько в Украине свободных коек с кислородом для пациентов с Covid-19.

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