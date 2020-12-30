В начале 2021 года в Киеве встретятся главы министерств иностранных дел Люблинского треугольника (Польша, Литва и Украина). Правда, медиаповод для встречи еще нарабатывают.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

"Хотя министры не встречались, и не было каких-то ярких медиаповодов, чтобы освещать Люблинский треугольник, уверяю вас, что координаторы, которых мы назначили, нарабатывали в течение этого времени повестку дня и стратегию Люблинского треугольника, вели эту плановую работу, и с начала года мы вернемся к созданию для вас, журналистов, красивого медиаповода еще раз рассказать о Люблинском треугольнике... Это будет встреча министров в Киеве. Именно о ней мы договорились осенью этого года", - сказал Кулеба.

Глава МИД указал, что министры уже выйдут на перечень ключевых направлений, по которым государства Люблинского треугольника договорятся взаимодействовать и реализовывать совместные проекты.

Напомним, в июле 2020 года Украина, Польша и Литва заявили о создании нового союза - так называемого "Люблинского треугольника". "Страна" подробно разбиралась, зачем было создано это объединение.