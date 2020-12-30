В Киеве Новый год наступит при плюсовой температуре (+4...+6), ночью будет барабанить дождь. А на Рождество, 7 января, по данным некоторых погодных ресурсов, похолодает до -2 и пойдет снег.

В целом, по данным Укргидрометцентра, погода на новогодние праздники в столице обещает быть теплой. Дневная температура поднимется до +8 градусов, ночью ожидается около +4 и осадки в виде дождя. При отсутствии ледяного пронизывающего ветра, на улице будет тепло, как ранней весной.

Уже 2 и 3 января лужи высохнут и температура воздуха опустится до -2 ночью.

По прогнозам сайта Sinoptik, Новый год будет дождливым с вероятностью в 89%. Температура ночью будет около +10, а к вечеру 1 января похолодает до +4.

В январе будет тоже преобладать плюсовая температура.

Однако 6 и 7 января похолодает до -1...-2, местами ожидается снег.

Этой зимой украинцам не стоит ждать сильных морозов и стабильной зимы. Погода на Старый Новый год 13 января будет сухой и солнечной - температура около 4 мороза.

Единственными исключениями может стать Крещение. Дни с 18 по 20 января ожидаются снежными, а температура воздуха составит около -4.

Как сообщала "Страна", в январе украинцы смогут отдохнуть 12 дней. Несмотря на рабочий день 31 декабря, первые трехдневные выходные ожидаются с 1 по 3 января. За этим последуют так называемые рождественские выходные - 7, 8, 9 и 10 января. Но стоит напомнить, что руководители некоторых предприятий вправе принять самостоятельное решение относительно переноса праздников и выходных дней.

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