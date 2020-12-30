В среду, 30 декабря, главы Европейской Комиссии и Европейского Совета подписали соглашения об отношениях стран-участниц Евросоюза и Великобритании после Brexit.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского союза.

Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали три соглашения от имени ЕС, каждое в двух экземплярах. После чего из Брюсселя документы будут доставлены в Лондон, где их подпишет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Затем одна из двух копий оригинальных документов будет хранится в Брюсселе, а вторая - в Лондоне.

Среди документов: соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии - с другой; соглашение между Европейским союзом и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации; соглашение между правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом) о сотрудничестве в области безопасного и мирного использования ядерной энергии.

Данные документы буду применяться на временной основе, в течение двух месяцев, начиная с первого дня 2021 года. Вопрос возможного продления действия документов будет регулироваться сторонами в рамках Совета партнерства ЕС и Великобритании.

Напомним, Великобритания официально покинула Европейский Союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле.

Также сообщалось, что Лондон и Брюссель заключили сделку о торговле после Brexit.