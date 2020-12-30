Украина готова к проведению вакцинации от коронавируса. В скором времени Министерство здравоохранения планирует подписать договора на поставку вакцины с компаниями-производителями.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга во вторник, 30 декабря.

"Я могу сказать, что Украина готова к проведению вакцинации по всем этапам, независимо от вида вакцины, которую мы получим", - сказал он.

По словам Степанова, в ближайшее время планируется подписание договоров на поставку вакцины с компаниями-производителями.

"Думаю, что вскоре мы уже сообщим о подписании непосредственно договоров с компаниями производителями, с которыми мы ведем переговоры более четырех месяцев. Основная вещь, на которой мы настаиваем - это сроки поставки, для нас очень важно как можно быстрее получить эти вакцины", - добавил глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что вакцинация будет проводиться непосредственно в регионах, но важно, это делать быстро и оперативно.

Также, по его словам, прививочная кампания против Covid-19 не должна вмешиваться и останавливать другие программы иммунизации населения.

"Привлеченные специалисты и пункты прививок должны быть созданы и привлечены дополнительно именно для нужд Covid-19", - добавил министр.

Степанов о вакцинации в Украине - с 8:53

Ранее мы писали, что первые вакцины от коронавируса по программе COVAX появятся в Украине в марте.

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