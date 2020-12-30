Иранская сторона завершила расследование крушения украинского самолета авиакомпании МАУ Boeing 737, который упал после взлета в Тегеране в январе 2020 года.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Завершено подведение итогов (расследования) катастрофы, итоговый отчет отпечатан как на английском, так и на персидском языке и передан всем участвовавшим сторонам", - заявил министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами.

Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 со 180 пассажирами на борту упал после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ, в результате крушения погибли 176 человек.

Во вторник, 22 декабря, Tasnim News Agency сообщили, что организация гражданской авиации Ирана опубликовала окончательный технический отчет о крушении пассажирского лайнера МАУ.

Сторона Ирана заявила, что из-за человеческой ошибки боинг поразила зенитная ракета.