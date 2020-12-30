В среду, 30 декабря, прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Высший антикоррупционный суд это решение удовлетворил.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Прокурор на заседании в антикоррупционном суде заявил, что сторона обвинения отзывает ходатайство - у следствия недостаточно доказательств. Суд удовлетворил отзыв ходатайства.

По словам судьи, постановление обжалованию не подлежит, а его полный текст огласят утром 31 декабря.

Отметим, что дело Татарова на минувшей неделе забрали у НАБУ и передали в СБУ - то есть под контроль Офиса президента.

"По делу Татарова можно подвести первые итоги. Оказалось, что можно в несколько касаний вытереть ноги одновременно о внешнее управление, Сытника, националистов, бродячих активистов и весь остальной ширпотреб. Теперь вторая фаза - надо все это рогулиное гнездо пошагово катком закатать", - прокомментировал решение суда юрист Андрей Портнов.

Напомним, в начале декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы.

В пятницу, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову. В понедельник, 21 декабря, Татаров пришел в НАБУ для получения подозрения.

Также мы писали о том, что Сытник рассказал, что детективы НАБУ будут просить для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внести залог.