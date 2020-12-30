В настоящее время в Украине без работы остается 450 тысяч человек. Таким образом, количество безработных в нашей стране продолжает увеличиваться.

Об этом со ссылкой на данные Министерства экономики сообщает ТСН.

Вместе с тем общая сумма пособий по временной безработице, которые выплатили в 2020 году, составило почти 16 миллиардов гривен.

Напомним, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине составил 9,9%, что на 1,3% больше, чем в I квартале (8,6%). Это рекордный показатель безработицы начиная с конца 2017 года. После сентября 2019 года с каждым кварталом безработных становилось все больше.

Ранее мы писали, что с начала года число безработных в Киеве выросло в три раза.

Также рассказывали, что с начала карантина статус безработного получило больше полумиллиона украинцев. Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и столице.