Астрологи считают, что достичь поставленных целей в 2021 году будет намного проще, если учитывать особенности своего знака Зодиака.

Читайте астрологический прогноз на год Быка, в котором мы раскроем главные секреты успеха.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Ключ к вашей цели - избирательность. В современном мире для вас сложнее всего бывает сделать правильный выбор. Начните с малого: из 20 задач отберите для себя 5 наиболее интересных. Не хватайтесь за все и сразу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Успех вашей жизни кроется в инициативности. Вы бываете до невозможного скромны и неактивны. Забудьте о своем воспитании и принципах, идите в ногу со временем, выделяйтесь в толпе, бросайте вызов банальным идеям и серым будням.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы обязательно будут ошеломительно успешны в 2021 году, если проявят объективность по отношению к окружающим и перестанут оттачивать свое остроумие на коллегах. Старайтесь оставаться непредвзятыми и избавляйтесь от любых интриг в рабочем коллективе.

Рак (22 июня - 22 июля)

Раки боятся неожиданностей и незапланированных поворотов судьбы. Но страхи точно не подходят для достижения поставленных целей в 2021 году. Перестаньте просчитывать варианты на случай своего увольнения, банкротства, развода, болезни или смерти. Гоните прочь темные мысли из своей головы. Поработайте над самооценкой!

Лев (23 июля - 23 августа)

Звезды понимают, насколько грандиозны цели Льва и верят в вас! В этом году вооружитесь исполнительностью и нацеленностью на результат. "Вижу цель и не вижу препятствий" - таким должен стать ваш девиз на год или несколько лет, если вы хотите получить желаемое.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Этот год может подарить Девам долгожданный взлет в карьере, если вы не будете зазнаваться и демонстрировать окружающим менторский тон. С первых дней 2021 года постарайтесь стать настоящей трудовой звездой в коллективе, будьте максимально открытыми и доброжелательными с коллегами.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весам пригодится их и без того отточенный навык читать окружающих, словно открытые книги. С начала года через персональный психологический сканер потребуется пропустить не один десяток новых знакомых, некоторые из которых откроют перед вами новые возможности. Главное - разглядеть профессионализм других и не забывать хвалить себя.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам необходимо обратить внимание на важный аспект - свою репутацию. В коллективе не слишком распространяйтесь о своей семье или связях на стороне, избавьтесь от пагубных пристрастий, не вступайте в обсуждение политики и других острых тем. Увидите, как ваши дела пойдут в гору, когда вы перестанете давать карты в руки недоброжелателям.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Везунчикам Стрельцам на пути к успеху нужно учитывать только одну вещь: справляться с рутинной работой иногда приходится при отсутствии вдохновения. Поэтому совет в 2021 году от звезд - избавляйтесь от помощи муз и привыкайте к стабильности, оттачивая силу воли благодаря дисциплине.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вашему знаку необходимо подкрепить стратегическое мышление интуитивным чутьем, которое пока что хромает. Не старайтесь принимать абсолютно все решения, руководствуясь логикой. Прислушайтесь к своему сердцу, которое не пожелает плохого.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Творческий подход - главная фишка всех Водолеев, которая продолжит приносить им успех и в 2021 году. Вам не о чем переживать, потому что в природе не существует Водолеев, лишенных креативного подхода и новаторских идей. Поэтому признание вам обеспечено. Единственное, над чем нужно работать - над скромностью, которая вас будет украшать и добавлять "звездных" баллов.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В этом году Рыбам пригодится их талант видеть изнанку многих процессов и сущность людей. К концу января вас может измотать привычка со всем справляться самой. Научитесь перераспределять задачи и делегировать обязанности подчиненным, ведь работать в спешке - это все равно, что есть не пережевывая. К чему вам лишние хлопоты?