В России, где объявили об итогах третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса, завершили доклинические исследования антидота (лекарство, способное прекратить или ослабить действие яда на организм - Ред.) от коронавируса.

Об этом 30 декабря заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, пишет TACC.

"Первый препарат - этиотропный, влияющий непосредственно на вирус, фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, в связи с тем что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%. В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года", - сказала Скворцова.

По ее словам, если клинические исследования подтвердят эффективность, это будет первый безопасный, эффективный противовирусный препарат прямого действия в мире.

Ранее мы писали, что российской вакциной "Спутник V" разрешили прививать людей старше 60 лет.

Также рассказывали, что президент РФ Владимир Путин пообещал сделать прививку от коронавируса.