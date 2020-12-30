Президент России Владимир Путин в среду, 30 декабря, подписал закон о запрете цензуры со стороны интернет-порталов. За ограничение доступа к российским СМИ на иностранные платформы будут накладываться санкции, включая блокировку доступа к ним.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

В соответствии с документом, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Нормы закона распространяются на соцсети и крупные IT-платформы.

После вступления закона в силу генпрокурор РФ по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. После этого на интернет-платформу могут наложить санкции.

После этого иностранный ресурс должен отменить цензуру, а после этого проинформировать об этом Роскомнадзор, тогда генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах.

При этом закон будет распространяться в том числе на крупные соцсети - Twitter, Facebook и YouTube.

Документ предусматривает возможность их блокировки, замедления трафика и штрафов.

Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей. Блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет".

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, как после принятия этого закона в России могут заблокировать Facebook и YouTube.

Также мы писали о том, что указанный закон Госдума РФ приняла в третьем чтении 23 декабря.