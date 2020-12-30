Один из самых известных политиков России - Владимир Жириновский - составил вчера свой список преемников Путина. На него уже отреагировали в Кремле, заявляя, что это личное мнение Владимира Вольфовича.

Однако "список Жириновского" стал одной из главных тем для обсуждения в медиапространстве.

Тем более, что вопрос, кто будет править Россией после Владимира Путина, действительно интересует многих не только в соседней стране, но и во всем мире.

Разбирались, кто вошел в шорт-лист от Жириновского и какие у этих людей шансы возглавить Россию.

1. Премьер Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото РИА Новости

Первым номером в списке Жириновского стоит действующий премьер. Его назначили на должность в январе 2020 года, после того как ушел многолетний глава правительства Дмитрий Медведев.

Уход Медведева стал эпохальным событием - с Дмитрием Анатольевичем связывали "вторую башню" Кремля, его либерально-прозападное крыло. Новый же премьер политический окрас имел неопределенный и скорее был, да и остается технократом.

С 2010 года Мишустин возглавлял российскую налоговую. И, как уже рассказывала "Страна", произвел в этом ведомстве настоящую революцию - поставил процесс на цифровые рельсы, а главное - выстроил систему так, что налоги начали платить почти все россияне, что поражает многих приезжающих на ПМЖ в Россию украинцев.

Детальнее об этом - в материале "Страны" "Кассовые аппараты стоят даже в тайге". Как Мишустин приучил россиян платить налоги.

С момента назначения прошел почти год. И нельзя сказать, чтобы Мишустин за это время набрал серьезный политический вес. Большинство выплат, которые шли в связи с коронавирусом, анонсировал персонально Путин - премьер здесь смотрелся сугубо как исполнитель.

Даже выходной день 31 декабря объявил не глава правительства, а президент. То есть все рейтинговые дивиденды уходили в Кремль.

Уже это показывает, что популярность Мишустина никто накачивать не собирается. Более того - на правительство вешают наиболее негативные истории. Так, недавно Путин сделал разнос кабинету министров за рост цен на продовольствие.

В общем, если в Кремле и видят Мишустина преемником, то пока в публичном пространстве это никак не проявляется.

2. Министр обороны Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото Минобороны РФ

О Шойгу как о преемнике разговоры ходят очень давно. С 2012 года он бессменно возглавляет одно из ключевых российских направлений - министерство обороны.

В период его работы армия РФ претерпела серьезные реформы и выступила на многих театрах военных действий. Успешно повоевала в Сирии, провела практически бескровную аннексию Крыма и помогла сепаратистам отбиться от ВСУ на Донбассе.

При Шойгу российские военные ставят на вооружение новые типы ракет, которые вызвали ажиотаж во всем мире ("Калибр"). Также многократно растет набор в армию и военные вузы, что говорит о росте престижности службы.

По опросам общественного мнения, Шойгу является традиционно в топе популярности среди других членов правительства. При этом он не дает поводов Кремлю беспокоиться за конкуренцию с министром - Шойгу полностью лояльная Путину персона.

Понятно, что такого человека хотели бы видеть на посту президента те российские элиты, которые связаны с армией и ВПК. С другой стороны, Шойгу - явно не тот человек, с которым хотел бы договариваться Запад. То есть сопротивление его кандидатуре будет сильным как от центристов, так и прозападной части российского истеблишмента.

Также его возвышение не встретит сочувствия среди близких к Путину выходцев из КГБ-ФСБ - структуры, которая традиционно конкурирует с армией.

3. Глава СВР Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото агентства "Москва"

Представитель "питерских" в окружении Владимира Путина, и, как и президент, выходец из КГБ СССР.

Три года Нарышкин возглавлял администрацию президента Дмитрия Медведева. Западные СМИ озвучивали версию, согласно которой там он "приглядывал" за Дмитрием Анатольевичем от имени Путина. А после возвращения ВВП в Кремль, стал председателем Госдумы.

С 2016 года он указом Путина возглавил внешнюю разведку (по этому профилю он работал также в КГБ).

Нарышкин - в санкционном списке США и Европы за Украину. Что не помешало ему в 2018 году прибыть в Вашингтон для встречи с директором ЦРУ Майком Помпео.

Недавно Нарышкин заявил, что конфликт в Карабахе спровоцировали западные страны НАТО, которые пытались выдавить Россию из региона и дискредитировать ее роль как миротворца.

Главная проблема Нарышкина как потенциального преемника - отсутствие у него публичной харизмы и популярности. Специфика его работы, как до, так и после назначения в СВР - аппаратная и закрытая.

И в этом ключе лучше выглядит даже Мишустин, который работает "на земле" и оперирует понятными для людей вещами вроде пенсий, зарплат, пособий и так далее.

4. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото сайта Кремля

Медведева в уходящем году явно отправили на понижение. Его заменили на Мишустина во главе правительства и переместили в "почетный кадровый резерв" - замещать Путина в Совете безопасности.

У Медведева уже есть опыт президентства. Его считают более прозападным, чем Путин. При этом бесспорно, что оба политика идут в единой обойме и никакой особой фронды Медведев не выражает. Иначе вряд ли бы удалось осуществить транзит власти в 2011 году, когда ВВП вернулся в Кремль.

Однако при Медведеве у прозападных элит России появляется шанс договориться о новой перезагрузке с американцами. К тому же против экс-премьера, что показательно, не вводились санкции. То есть Медведев может рассматриваться в качестве компромиссной фигуры между путинскими и западническими слоями истеблишмента.

Впрочем, судя по тому, как Дмитрия Анатольевича задвинули на политические задворки год назад - в Кремле сценарий компромисса с Западом становится все менее актуальным. Да и сам Дмитрий Медведев растерял политический потенциал за восемь лет во главе правительства - в отставку он ушел с антирейтингом в размере 70%.

То есть пока этот политик выглядит как отработанный материал. И признаков того, что Кремль собирается его реанимировать, на данный момент нет.

5. Тульский губернатор Алексей Дюмин

Алексей Дюмин. Фото правительства Тульской области

Еще один представитель лично преданных Путину силовиков. Кадровый военный, который был замначальника охраны президента. Его также называли "адъютантом Путина".

В 2014-2015 годах Дюмин возглавлял Силы спецопераций России, которые сыграли ключевую роль в Крыму ("зеленые человечки"). Российские СМИ приписывают Алексею Дюмину эвакуацию из Украины президента Виктора Януковича. Правда, сам он называл эти информацию "мифом".

После Дюмин командовал сухопутными войсками РФ, будучи при этом заместителем Шойгу. С 2016 года его карьера делает неожиданный поворот: военный становится губернатором Тульской области, где работает много предприятий ВПК.

Почему так произошло - бытовали разные версии: от почетной ссылки до "хитрого плана" временно задвинуть перспективного чиновника на региональную работу, чтобы потом вытащить его из губернаторской колоды и представить как свежее лицо.

Последнее соображение - важный фактор: многие люди из окружения Путина примелькались избирателю (яркий пример - Медведев). И для Дюмина работа тульским губернатором может стать уже гражданским трамплином к новым политическим высотам. То есть предполагаемая цель губернаторства - отвести Дюмина от имиджа военного и тем самым расширить базу его поддержки.

Такие соображения высказывали эксперты фонда "Петербургская политика", который называл Дюмина возможным преемником Путина. Впрочем, звучали в этом списке фамилии уже упомянутого Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Возвращаясь к Дюмину - его преемничество пока достаточно теоретическое. Тульская область пока ничем особо от других не отличается, каких-то прорывов там нет. Да и силовиков, лояльных Путину, в России тоже много (как и губернаторов). Поэтому пока разговоры о "тульском трамплине" для Дюмина мало чем подтверждаются.

6. Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото сайта Госдумы

Володин в Украине широко не известен. Хотя это из ключевых людей в руководстве Россией.

Он выходец из Саратова. В 1999 году прошел в Госдуму от партии мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-премьера Евгения Примакова "Отечество Вся Россия" (на тех выборах конкурировала с прокремлевским политпроектом "Единство"). После объединения двух в партий в "Единую Россию" стал одним из ее руководителей.

В конце 2011 года, после того как Путин объявил о своем выдвижении в президенты, а в Москве начались массовые акции протеста, стал первым заместителем главы Администрации президента и фактически главным технологом предвыборной кампании Путина, предложив ему концепцию "антимайдана" - противопоставить бунтующих либералов в Москве остальной России.

В 2016 году возглавил список "Единой России" на выборах и стал спикер ГосДумы.

Примерно с тех же пор обсуждаются его президентские перспективы. Которые в Кремле, впрочем, не подтверждали, заявляя, что "преемника определит народ".

В 2019 году Киев ввел против Володина санкции - за посещение Крыма. Еще раньше - в 2014 году - его внесли в черные списки США и Евросоюза.

На Западе Володина считают одним из лоббистов законов по "иностранным агентам" и увеличению полномочий спецслужб. Также спикер Госдумы известен критическими заявлениями в адрес США. И Украины, которой спикер Думы грозил новым распадом, если она продолжит ущемлять языковые и культурные права меньшинств.

7. Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото ТАСС

Собянин возглавляет столицу уже десять лет. Он давний член команды Путина: возглавлял его администрацию, потом перешел за ним в правительство, где также возглавил аппарат нового премьера.

Из правительства был назначен градоначальником Москвы, позже подтвердил мэрство на выборах.

При нем столица России очень сильно изменилась.

Во-первых, ее территория выросла за счет юго-запада Московской области. Во-вторых массово строились дороги, развязки, новые дома и офисные здания. Приведены в порядок парки, созданы пешеходные зоны. В центре навели больше порядка с МАФами, парковками, город стал чище и в целом превратился в большой и благоустроенный европейский мегаполис.

Правда, у москвичей было неоднозначное отношение к инициативам Собянина во время коронавируса, когда Москва весной превратилась в зону карантина. Людям разрешали выходить из дома только по пропускам, а позже над ними установили цифровой контроль по мобильному приложению. Многие называли новации мэрии "цифровой концлагерь".

Правда, сейчас Собянин это поворачивает в свою сторону, доказывая, что без столь жестких мер ныне ситуация с эпидемией в Москве была бы намного хуже и пришлось бы вводить тотальный локдаун, как в европейских странах. Сейчас в Москве работают и рестораны, и торговые центры.

8. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото Совфеда

Матвиенко родилась в Хмельницкой области (город Шепетовка) и закончила Черкасское медучилище. Высшее образование получила в Ленинграде. Далее пошла по комсомольской и партийной линии.

При Путине работала в его администрации, была губернатором Санкт-Петербурга. От северной столицы она вошла в Совет федерации - верхнюю палату парламента. И в 2011 году ее возглавила.

В 2014 и 2015 годах Совфед под руководством Матвиенко дважды давал Путину право использовать вооруженные силы России за границей: в Украине и в Сирии. За Украину ее включили в санкционные списки США и Евросоюза.

Во время аннексии Крыма Валентина Матвиенко активно призывала жителей полуострова прийти на референдум и сделать выбор в пользу вхождения в состав РФ.

Кстати, именно Матвиенко Жириновский назвал самым вероятным кандидатом на президентство.

Хотя, не исключено, что это был троллинг со стороны Владимира Вольфовича.

В то же время очевидно, что кадровые решения Путин принимает подчас довольно неожиданные (как было с Мишустиным) и вряд ли можно кого-то из указанных лиц рассматривать как готового преемника.

Ну и главное - у самого Путина есть возможность баллотироваться в президенты в 2024 году (она появилась после "обнуления" его предыдущих президентских сроков после изменений в Конституции в этом году).

И пока большинство прогнозов политологов исходят из того, что ВВП этой возможностью воспользуется.

Впрочем, сам президент РФ пока не дает прямого ответа на вопрос пойдет ли он еще в президенты, что, собственно, и порождает многочисленные прогнозы о том, кто может стать его преемником.