Днем 29 декабря в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в районе городов Петриня и Сисак в центре Хорватии, но толчки ощутили по всей Хорватии. Жители хорватской столицы, Загреба, в 46 километрах от эпицентра, ощутили один мощный толчок, из-за которого раскачивались здания. В городе остановились трамваи, отключилось электроснабжение, началась паника.

В соседней Словении остановили атомную электростанцию "Кршко". В столице Сербии Белграде, за 380 км от очага землетрясения, здания ощутимо раскачивались несколько секунд. Толчки ощутили в Австрии и Италии.

Собрали главные данные о разрушениях и жертвах, а также фото и видео последствий землетрясения в Хорватии.

Разрушения и погибшие

По данным властей Хорватии, большая часть центра Петрини после разрушений непригодна для жизни. Разрушен детский сад, церковь. Тех, кто не смог вернуться в свои дома разместили в казарме и гостинице.

В близком к эпицентру городу Сисак также произошли масштабные разрушения. Больше всего пострадала городская больница.

Эпицентр землетрясения на карте. Скриншот: twitter.com/LastQuake

Разрушения, но не такие масштабные, произошли и на удалении от эпицентра. Например, в Загребе пострадало здание посольства Украины. При этом обошлось без жертв.

По данным на вечер 29 декабря - всего погибли семь человек. Среди них 12-летняя девочка.

Из-за ЧП в Хорватии отменили запрет на перемещение между регионами, который должен был действовать с 23 декабря по 8 января из-за распространения Covid-19.

Фото и видео последствий

Местное издание Jutarnji list обнародовало фото последствий землетрясения в городе Петриня. На снимках видно, что многие дома основательно разрушены, а улицы выглядят, как после бомбежки. В город прибыли военные, которые помогают устранять последствия.

Землетрясение в Хорватии. Фото: Robert Fajt/Cropix

Очевидцы рассказывают, что, когда начались толчки - все остановилось и остались только крики.

"Мы не знали, откуда крики, потому что пыль вокруг стояла гуще тумана. Люди выходили из зданий с грязными от пыли и слез лицами. Машины перед зданиями завалило кирпичом и штукатуркой. Женщина из киоска кричала, хотя она была цела и невредима. Она видела, как завалило машину, в которой находились мужчина и маленький ребенок. Люди вытащили оттуда маленького мальчика, поцарапанного, но живого", - приводит Jutarnji list слова очевидцев.

Пострадали дома и в других населенных пунктах. Фото делятся в соцсетях. Например, разрушения не обошли стороной село Прекопа.

Землетрясение в Хорватии. Фото: Mario Pušić

А так выглядят последствия в городе Глина.

Землетрясение в Хорватии. Фото: Ronald Gorsic/Cropix

На кадрах в сети видно, насколько масштабными были разрушения. В воздухе стояла пыль.

Мощные толчки ощутили по всей стране. В магазинах с полок посыпались продукты.