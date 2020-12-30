Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей для использования вакцину против коронавируса, разработанную учеными Оксфордского университета и фармацевтической компанией AstraZeneca. Делать прививки от Covid-19 этим препаратом в стране начнут уже в начале 2021 года.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду, 30 декабря.

Великобритания заказала 100 миллионов доз этой вакцины, которую регулятор лекарственных средств признал одновременно безопасной и эффективной. Этого достаточно для вакцинации 50 миллионов человек.

Препарат компании АstraZeneca приведет к значительному увеличению количества вакцинаций, поскольку она доступна по цене.

Хранить вакцину можно в стандартном холодильнике - в отличие от препарата Pfizer-BioNTech, который требует хранения при -70 градусах. Поэтому ее будет легче доставить в дома престарелых и в приемные отделения.

Напомним, ранее Великобритания первой из западных стран выдала лицензию на другую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате от компании Pfizer-BionTech.

Также мы писали, что вакцина от Covid-19 AstraZeneca была разработана в начале 2020 года. Впервые ее протестировали на добровольце в апреле, после чего начались масштабные клинические испытания, в которых участвовали тысячи людей. Во время испытаний участникам сначала вводили половину дозы препарата, а спустя месяц полную дозу. В результате вакцина показала эффективность более 90%.