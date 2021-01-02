Сегодняшний день, 2 января лучше посвятить семье или побыть наедине с собственными мыслями об отношениях для тех, у кого они не складываются.

Этот 19-й лунный день называют критическим, поэтому если не работать над сближением и романтикой на высоком уровне, чувства и сексуальная энергия могут ослабевать.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, у которых жизнь с любимыми будет во многом зависеть от колоссальной работы над собой и позитивных мыслей - это Овны, Девы и Рыбы.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сегодня вы можете быть нарасхват. В вашей жизни будут вновь преобладать романтические свидания, переписки и яркие чувства. Такая романтика может поджидать даже семейных Овнов. Звезды допускают, что в поле зрения появиться бывшая любовь, которая захочет возобновить отношения. И тут уже вам решать - добавлять перца в привычную жизнь или не пытаться дважды входить в одну реку.

Дева (24 августа - 23 сентября)

В жизни Дев все будет складываться просто превосходно до тех пор, пока вам не приспичит оглянуться назад. Даже не надейтесь обнаружить там нечто новое для себя. С вашим жизненным опытом в отношениях нужно смело шагать только вперед, оставив в прошлом страхи, сомнения, неудачные отношения. Забывайте о всем плохом в 2021 году и постарайтесь быть во всеоружии, даже отправляясь в продуктовый магазин. Кто знает, возможно там вас поджидает новая любовь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Рыбы почувствуют интерес к своей персоне буквально с первых дней января. Поклонники окружат вас везде: от спонтанных встреч реальной жизни до романтических знакомств в сети. Звезды советуют не отказываться даже от виртуального романа, самим инициировать личные встречи, находить совместные интересы, а на свиданиях - полностью расслабляться, чтобы излишней требовательностью ко второй половинке не спугнуть потенциального жениха.

В целом же рекомендация астрологов на сегодняшний день для всех знаков звучит следующим образом: каждому необходимо рисковать, бороться за свою любовь и счастье, открыто говорить о своих чувствах, отказаться от всех стереотипов (например, что женщины не должны быть инициативными), почувствовать себя влюбленными и счастливыми уже сейчас, чтобы непременно на тонких энергетических волнах притянуть в свою жизнь еще больше волшебства.

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