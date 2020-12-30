В Украине, где за минувшие сутки обнаружили 7 986 новых пациентов с коронавирусом, больше всего заболевших выявили в столице, Запорожской и Одесской областях, а меньше всего - в Кировоградской и Закарпатской (число новых случаев меньше 100).

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 30 декабря пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 1 045 348. 18 324 пациентов с Covid-19 умерли, 698 190 человек выздоровели.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 30 декабря:

Киев - 110 139 (+1 131);

Винницкая область - 22 242 (+164);

Волынская область - 32 735 (+109);

Днепропетровская область - 58 094 (+462);

Донецкая область - 35 905 (+343);

Житомирская область - 38 720 (+166);

Закарпатская область - 28 065 (+91);

Запорожская область - 53 428 (+739);

Ивано-Франковская область- 43 072 (+123);

Киевская область - 58 535 (+623);

Кировоградская область - 8 345 (+97);

Луганская область - 10 218 (+164);

Львовская область - 60 923 (+363);

Николаевская область - 30 500 (+200);

Одесская область - 70 592 (+729);

Полтавская область - 35 788 (+301);

Ровенская область - 40 672 (+213);

Сумская область - 40 305 (+135);

Тернопольская область - 33 789 (+167);

Харьковская область - 6 8807 (+412);

Херсонская область - 17 497 (+170);

Хмельницкая область - 38 833 (+362);

Черкасская область - 38 696 (+394);

Черновицкая область - 39 815 (+153);

Черниговская область - 29 633 (+175).

Ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали, что дальше будет происходить с коронавирусом.

Также сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, первые вакцины от Covid-19 Украина надеется купить уже в феврале.