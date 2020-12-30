Вероятнее всего, Covid-19 станет эндемической болезнью (характерной для определенной местности - Ред.), и человечество научится жить рядом с ней.

Об этом со ссылкой на заявление эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессора Дэвида Хейманна сообщает The Guardian.

"Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемическим, как и четыре других коронавируса человека", - сказал он.

По мнению специалиста, вирус продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в регионах, где заболевание распространилось широко. Хейманн предположил, что люди смогут сосуществовать с коронавирусом, поскольку у них уже есть "инструменты для спасения жизней".

В свою очередь глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан сказал, что даже массовая вакцинация пока не сможет полностью остановить распространение вируса. Он останется угрозой для людей, но очень низкого уровня.

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