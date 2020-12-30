В среду, 30 декабря, число новых случаев коронавируса в Украине увеличилось на 7 986. В стране зафиксировано рекордное количество выздоровевших за сутки пациентов - болезнь преодолели 16 355 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

По данным министра, вчера заболели 272 ребенка и 453 медработника. За сутки в больницы госпитализировали 2 925 пациентов с Covid-19.

Общее число случаев коронавируса в стране достигло 1 045 348. Из них 18 324 оказались летальными (+243 за сутки). Выздоровели уже 698 190 пациентов с Covid-19 (+16 355).

Всего в стране провели уже 5 546 683 ПЦР-теста на коронавирус. Вчера провели 52 746 тестирований (в том числе методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Отметим, что вчера сообщалось о 6 988 новых пациентах с Covid-19, то есть число новых случаев коронавируса за день увеличилось почти на тысячу.

Напомним, по данным главы Минздрава Максима Степанова, первые вакцины от коронавируса Украина надеется купить уже в феврале.

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