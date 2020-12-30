Джо Байден, инаугурация которого состоится 20 января 2021 года, намерен применить закон военного времени, чтобы ускорить темпы распространения в стране вакцин от коронавируса и проведения вакцинации.

Об этом сообщает ТАСС.

"Для того, чтобы ускорить процесс распространения вакцин, я задействую закон военного времени после того, как вступлю в должность. Я распоряжусь о том, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования", - сказал Байден.

Закон, который собирается применить Байден, был принят еще в сентябре 1950 года, в начале Корейской войны. Это закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который дает президенту США право требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны.

Напомним, в США впервые госпитализировали человека после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer.

Также мы писали о том, что британский коронавирус-мутант добрался до США: первый случай зафиксировали в Колорадо.