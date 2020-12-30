Вечером во вторник, 29 декабря, в Кропивницком на восьмом этаже жилого многоэтажного дома произошел пожар. Четыре человека госпитализированы в больницу.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"29 декабря в 20:08 в Кропивницком на проспекте Университетском, 21 на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар двух квартир малосемейного типа", - сообщили в ГСЧС.

Огнем повреждены мебель и вещи на общей площади 27 квадратных метров. Спустя чуть больше часа - к 21:32 пожар ликвидировали. Спасены десять человек, из которых 1 ребенок, эвакуированы 18 человек (из них 6 детей).

"За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, обратилось 3 человека (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что под Одессой сгорел дом из-за новогодней гирлянды.

Также рассказывали, как в Харькове вспыхнула многоэтажка, людей эвакуировали, один человек погиб.