В США впервые выявили новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Им заражен молодой парень из штата Колорадо, который в последнее время не путешествовал.

Об в Twitter сообщил губернатор штата Колорадо Джаред Полис.

"Сегодня мы обнаружили первый случай (заражения - Ред.) штаммом Covid-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис.

Зараженный в последнее время никуда не выезжал. Сейчас он находится на самоизоляции.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, чем опасен новый штамм возбудителя ковида, обнаруженный в Великобритании, и спасет ли от него вакцина.

Также сообщалось, что по прогнозам экспертов ВОЗ, британский коронавирус-мутант может спровоцировать третью волну пандемии.