Китайский разработчик вакцины от коронавируса Sinopharm заявляет, что эффективность его препарата составляет 79,34%.

Об этом со ссылкой на Sinopharm пишет Reuters.

Результат основан на промежуточном анализе данных клинического исследования третьей фазы, но Sinopharm не предоставила данных о количестве инфекций.

Компания уже подала заявку в Национальное управление по лекарственным средствам Китая с просьбой об условном одобрении вакцины.

Напомним, недавно Владимир Путин заявил о 97% эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Также мы писали о том, что американская компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 90%.

Кроме того, сообщалось, что по словам главы МИД, Украина может получить вакцину от Covid-19 из Китая.