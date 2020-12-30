Во вторник, 29 декабря, в Николаеве горел внешний ленточный конвейер зернового терминала. Спасатели тушили его около трех часов.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Николаевской области.

Информация о пожаре на одном из объектов на Каботажном спуске Николаева поступила спасателям около 17:52. Загорелся внешний транспортирующий конвейер зернового терминала.

Спасатели сообщили, что к 19:20 пожар на зерновом терминале площадью 500 кв. м был локализован, а уже к 20:50 - ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Действия пожарных были направлены на тушение огня и защиту куполов для хранения зерна.

Жертв и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. На пожаре работали 13 единиц техники и 61 человек.

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