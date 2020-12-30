В Израиле, где уже началась вакцинация от коронавируса, вводят специальные "зеленые паспорта" для тех, кто уже сделал прививку.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Зеленый паспорт" - это электронный документ, который введут в оборот с 17 января. Решение о его выдаче будет принимать Минздрав. Его обладателям необходимо загрузить на телефон одноименное приложение. Его активация будут происходить через семь дней после введения второй дозы вакцины.

У обладателей "Зеленого паспорта" будет возможность беспрепятственно выезжать за границу. Кроме того, они смогут не проходить самоизоляцию по возвращении или после контакта с зараженным внутри страны.

Напомним, в Венгрии также разработали электронный ковид-паспорт, в который будут вносить данные о вакцинации.

Также мы писали о том, что Си Цзиньпин предложил ввести международную систему персональных QR-кодов с результатами тестов на коронавирус.