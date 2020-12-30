Уже бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение с этой должности.

Несколько сумбурный и с массой пунктуационных ошибок комментарий он оставил в соцсети Фейсбук.

"Сегодня 29 декабря... На сайте Верховной Рады Украины есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" 4504 зарегистрированный 16 декабря 2020 при моем соавторстве. Но... На сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно освободить человека от должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины, за новогодний подарок", - написал Кривонос (пунктуация оригинала сохранена).

Как сообщала "Страна", указ № 604/2020 об увольнении Кривоноса Зеленский подписал 29 декабря.

Вероятно, увольнение связано с критикой Кривоносом президента за его заявление о всеобщей мобилизации.